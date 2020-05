Expert volantino maggio 2020: migliori offerte e sconti su giochi e accessori

La catena Expert lancia il nuovo volantino di maggio 2020 con alcune offerte anche per quanto riguarda la categoria videogiochi, console, PC e accessori, ecco i migliori sconti attivi in questo momento sullo shop online, con opzione ritiro in negozio o consegna a domicilio.

Iniziamo segnalando FIFA 20 a 29.90 euro, prezzo valido per l'edizione standard PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In promozione anche le cuffie Logitech 981 al prezzo di 59.90 euro. Le sedie gaming Trust GXT707 (nelle varianti B, G e R) costano 179.90 euro l'una, sconti anche sul mouse Logitech G203 a 24.90 e sulla tastiera Logitech 920008530 proposta a 64.90 euro.

Trovate tutte le offerte sul sito di Expert raggiungibile tramite il link in calce alla notizia, ricordiamo che i negozi del gruppo sono aperti in molte città (in base alle ordinanze regionali) tuttavia vi consigliamo di non uscire se non strettamente necessario, continuando a preferire l'eCommerce onde evitare di mettere a rischio la propria salute e quella degli altri.

