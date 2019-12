Expert volantino Natale 2019: PS4 in sconto, PSVR e giochi Sony in offerta

Orange Bells è la promozione di Expert per i regali di Natale 2019, un nuovo volantino valido da oggi e fino al 24 dicembre con numerosi prodotti in sconto anche per quanto riguarda la categoria videogiochi e console.

PlayStation 4 Slim 500 GB con Voucher Fortnite (valore 31 euro) e due controller DualShock 4 costa 199.90 euro, stesso prezzo per il visore PlayStation VR in bundle con PlayStation Camera e PlayStation VR Worlds. I controller DualShock 4 (vari colori) costano 49.90 euro inoltre segnaliamo l'offerta sui giochi della collana PlayStation Hits in vendita a 14.90 euro l'uno, tra questi troviamo God of War, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Gran Turismo Sport.

E ancora, Death Stranding a 49.90 euro, Nintendo Labo Kit Robot a 19.90 euro, kit controller e cuffia Two Dots per PS4 a 34.99 euro, sedia gaming Trust a 129 euro. Per tutti i dettagli su queste e altre offerte in corso vi consigliamo di recarvi nei singoli punti vendita, le promozioni potrebbero cambiare in base al negozio ed al gruppo di appartenenza dello stesso.

Orange Bells di Expert andrà avanti fino al 24 dicembre, le offerte termineranno il giorno della Viglia di Natale, siete dunque in tempo per approfittarne per i vostri regali.