Expert Volantino: nuovi sconti su PS4, Nintendo Switch e videogiochi

Anche Expert ha rinnovato le proprie offerte presentando il nuovo volantino "100% Pura convenienza", che rimarrà attivo fino al prossimo 12 luglio. Tra i numerosi prodotti tecnologici in sconto non mancano, ovviamente, anche console e videogiochi. Scopriamoli assieme.

Cominciamo segnalando le offerte sulle console. PlayStation 4 Slim da 500 GB è proposta a 269,99 euro, mentre PlayStation 4 Pro a 369,99 euro. Sul versante di Kyoto, invece, ci sono Nintendo Switch a 299,90 euro e Nintendo Switch Lite - nelle colorazioni gialla e grigia - a 199,90 euro.

Tra i videogiochi in sconto segnaliamo FIFA 20 a 19,90 euro nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e poi Super Mario Party, Animal Crossing New Horizon, Super Mario Bros. U Deluxe e Super Mario Odyssey tutti offerti a 49,90 euro l'uno. Chiudiamo la rassegna con due Notebook da gaming, ovvero l'HP 15-EC0021NL a 899,00 euro e L'ASUS FX505DU a 1199,00 euro. Per maggiori informazioni siete invitati a recarvi presso uno dei punti vendita oppure a consultare il sito ufficiale di Expert. Il volantino "100% Pura convenienza", ricordiamo nuovamente, sarà disponibile fino al prossimo 12 luglio, pertanto se avete notato qualcosa di vostro interesse non esitate ad approfittarne.