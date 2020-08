Expert volantino: sull'onda del fuoritutto, nuove offerte estive di agosto

Expert lancia il volantino estivo sull'onda del fuoritutto, con tante offerte online e nei negozi anche per quanto riguarda la categoria videogiochi e console. Ecco gli sconti attivi fino al prossimo 16 agosto.

Tra gli sconti online in particolare troviamo FIFA 20 per PS4, Xbox One e Nintendo Switch proposto a 19.99 euro, tante anche le offerte nei punti vendita Expert, sul sito vi basterà selezionare la vostra città per avere accesso all'elenco dei negozi nelle vicinanze, da qui potrete sfogliare i volantini, diversi da regione a regione in base al gruppo di appartenenza del negozio di zona.

Le offerte coinvolgono PlayStation 4, PS4 PRO, Nintendo Switch, Xbox One S, PC Gaming, monitor, accessori e tanti altri prodotti che potrete scoprire semplicemente sfogliando il volantino del punto vendita a voi più vicino, avete tempo fino al 16 agosto per approfittare delle offerte estive Expert.

