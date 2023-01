Expert Orange Days: Xbox Series S a 259 euro e le altre offerte del Volantino

Expert ha animato il mese di gennaio dando il via agli Orange Days, una nuova iniziativa promozionale ricca di sconti sui prodotti tecnologici più disparati, tra i quali figurano anche articoli di particolare interesse per i videogiocatori. Scopriamo assieme le offerte più interessanti del Volantino.

Il pezzo videoludico più prelibato degli Orange Days è senza ombra di dubbio Xbox Series S, che può essere acquistata al prezzo di 259,90 euro, con un risparmio di 40 euro (-13%) sul prezzo di listino che ammonta a 299,90 euro. Nel momento in cui vi scriviamo la piccola console di casa Microsoft può essere trovata a meno presso alcuni rivenditori online, ma riteniamo che l'offerta possa comunque risultare interessante per chi ha una filiale di Expert a pochi passi da casa. A tal proposito dirigetevi sulla pagina degli Orange Days per controllare se il vostro punto di vendita di fiducia ha aderito al volantino o per selezionare il ritiro in negozio per gli ordini effettuati online.

Tra le altre promozioni del volantino Orange Days di Expert segnaliamo la sedia da gaming Trust GXT708 (in varie colorazioni) a 179,90 euro al posto di 229,90 euro, le cuffie BigBen OLP Stereo a 23,92 anziché 29,90 euro, il controller Nacon Asymmetric WRLS a 47,29 euro invece di 59,90 euro e l'headset Logitech G335 Wired a 43,92 euro invece di 54,90 euro. Gli Orange Days proseguiranno fino a mercoledì 18 gennaio, dunque se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne quanto prima.