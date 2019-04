Un exploit di Apex Legends estende il potere di cura del Drone di Lifeline

Mentre in rete continuano a circolare le voci di corridoio riguardanti Nomad, ossia il nuovo, ipotetico personaggio che sarà introdotto durante la Stagione 1 di Apex Legends, la community del battle royale di Respawn si ingegna per trovare il modo di "estendere i poteri" del proprio eroe preferito.

L'utente di Reddit conosciuto come Itzyatzee, ad esempio, sembra aver trovato il modo di aumentare le funzionalità del Drone di Guarigione di Lifeline attraverso un curioso bug attivabile in qualunque momento della partita servendosi di una semplice porta.

Come dimostra lo stesso Itzyatzee con il filmato esplicativo pubblicato sulle pagine del popolare forum, all'apparenza se si schiera in battaglia un Drone di Guarigione nei pressi di una porta aperta, una volta chiusa il drone scompare misteriosamente dalla mappa e permette al giocatore e ai suoi compagni di squadra di guarire mentre ci si sposta nelle altre zone di Kings Canyon.

Proprio come per gli exploit del rampino retrattile di Pathfinder e per i glitch del pad di salto di Octane, naturalmente anche in questo caso l'intervento correttivo dei ragazzi di Respawn Entertainment non tarderà ad arrivare per risolvere questo grave bug che potrebbe inficiare negativamente sull'esperienza di gioco degli appassionati di Apex Legends. In ogni caso, in calce all'articolo trovate il link da cui è possibile ammirare il video del nuovo exploit del Drone di Lifeline.