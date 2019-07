Exploit di Apex Legends: Respawn bacchetta chi gioca con mouse e tastiera su console

Dopo aver risolto il glitch dell'Havoc, i vertici di Respawn Entertainment si dicono pronti a intervenire per risolvere il problema causato da chi, sfruttando un exploit di Apex Legends su console, è riuscito a sbloccare l'utilizzo del mouse e della tastiera nella duplice versione PS4 e Xbox One del loro battle royale.

Dalle pagine di Reddit, il Community Manager di Respawn, Jay "JayFresh" Frechette, spiega infatti di essere al corrente del problema e di voler porvi rimedio al più presto per evitare che l'esperienza di gioco su console venga stravolta da chi sfrutta questo exploit per ottenerne un vantaggio ingame.

"Qual è la nostra posizione su questo exploit e su chi lo utilizza? La risposta breve è: non vogliamo perdonarlo", è stato il laconico messaggio che JayFresh ha voluto indirizzare agli appassionati di Apex Legends per confermare che "stiamo testando e studiando dei modi per scoprire se i giocatori utilizzano questo exploit per trarne un vantaggio. Questo è tutto ciò che possiamo dire al riguardo per il momento, ma torneremo a offrirvi tutti gli aggiornamenti del caso una volta che saremo in grado di annunciarvi le misure di contrasto che prenderemo nel prossimo futuro".

A voler dar retta a Frechette, insomma, la scure del ban potrebbe abbattersi molto presto su coloro che hanno deciso di sfruttare l'exploit in questione per aggirare le regole di condotta di Apex Legends con il solo scopo di ottenere un vantaggio nel gioco utilizzando mouse e tastiera in sostituzione del controller. Sapevate inoltre che Respawn ha intenzione di ristabilire l'ordine sui server di Apex Legends scegliendo di confinare i cheater in lobby apposite?