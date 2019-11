Un exploit di Pokémon Spada e Scudo sta rovinando i Raid Dynamax

Tra le più importanti novità di Spada e Scudo, figurano senza ombra di dubbio i Pokémon Gigamax e Dynamax. Il fenomeno Dynamax si manifesta in determinati luoghi di Galar, facendo assumere ai Pokémon dimensioni gigantesche. In queste condizioni, i mostri sono più forti e sono in grado di utilizzare mosse con effetti aggiuntivi.

Il fenomeno Gigamax, invece, è un tipo speciale del Dynamax: oltre a diventare gigantesche, alcune specie di Pokémon acquisiscono un nuovo aspetto e una mossa unica ed esclusiva. Queste potentissime creature possono essere affrontate nei Raid Dynamax, attività di alto livello alle quali possono partecipare squadre composte da quattro giocatori. Normalmente, ad ognuna delle tane sparse per le Terre Selvagge è associato un determinato Pokémon per un certo periodo di tempo: per poterne affrontare un altro, è necessario attendere la rotazione.

I giocatori di Pokémon Spada e Scudo, tuttavia, hanno scoperto un exploit che consente di velocizzare l'avvicendamento delle creature. Tutto ciò che bisogna fare è avvicinarsi alla tana, controllare se il Pokémon è di proprio gradimento ed eventualmente spostare la data e l'orario di sistema in avanti, una manovra che forza il cambiamento del Pokémon. Non è finita qui, poiché interagendo nuovamente con la tana si viene ricompensati con un bel gruzzoletto di Watt! Vedere per credere: il video allegato in calce a questa notizia illustra nel dettaglio tutti il procedimento.

Si tratta, chiaramente, di un exploit piuttosto grave, capace di alterare l'intero equilibrio del gioco, oltre che di disturbare gli altri giocatori della lobby. Nell'attesa che Game Freak intervenga per risolvere il problema, vi consigliamo di non approfittare di questo trucchetto, sia perché rovina l'esperienza, sia perché l'abuso potrebbe essere punito in qualche modo. Intanto, se ne volete sapere di più su queste attività, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai Raid Dynamax e Gigamax.