Extinction e Masters of Anima tra le principali novità della settimana su Xbox Store

Come ogni settimana, Major Nelson ha diffuso la lista dei nuovi titoli approdati su Xbox Store negli ultimi giorni, tra cui Extinction, Masters of Anima e Owlboy, ora disponibili per il download. Di seguito, la lista completa delle novità per Xbox One.

Nuovi Giochi Xbox One

Tutti i giochi indicati di seguito sono ora disponibili per l'acquisto su Xbox Store:

Owlboy

Masters of Anima

Extinction

City Of Brass (Preordine)

Enigmatis 3 The Shadow Of Karkhala

Dead Ahead Zombie Warfare

Atomic Heist

Spyro Reignited Trilogy (Preordine)

Nella giornata di ieri hanno preso il via anche i nuovi Deals with Gold con protagonisti titoli come DiRT 4 e Burnout Paradise Remastered. Ricordiamo che ad aprile gli abbonati Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratis quattro giochi, ovvero The Witness (dall'1 al 30 aprile), Assassin's Creed Syndicate (dal 16 aprile al 15 maggio), CARS 2 (dall'1 al 15 aprile) e Dead Space 2 (dal 16 al 13 aprile)