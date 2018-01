Extinction: il nuovo action game di Iron Galaxy uscirà il 10 aprile

Il publishere lo sviluppatorehanno annunciato che Extinction sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 10 aprile. Annunciata anche l'esistenza di un Season Pass.

Extinction permetterà ai giocatori di combattere creature mostruose e colossali nel tentativo di salvare l'umanità dalla sua estinzione. Il gioco includerà una campagna single player dal forte impatto narrativo, con tanto di missioni secondarie, un sistema di combattimento skill-based, un ambiente altamente interattivo, numerosi scenari di battaglia e sessioni di combattimento personalizzabili. Presente anche una game mode chiamata Extinction, proprio come il titolo del gioco, comparabile ad una normale modalità basata sulle orde di nemici.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 10 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC, con la possibilità di optare per una Deluxe Edition inclusiva del Season Pass "Days of Dolorum" (eventualmente acquistabile a parte).