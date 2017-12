Extinction: nuovo video con abilità e strategie a disposizione dei giocatori

hanno pubblicato un nuovo video per il loro titolo in via di sviluppo, dove viene approfondito l'albero delle abilità e le skill in possesso di Avil, protagonista controllato dai giocatori.

Avil dovrà utilizzare diverse tipologie d'attacco in base all'armatura indossata dagli orchi: per quelli con l'armatura dorata, ad esempio, sarà necessario utilizzare una frusta per portarsi alla loro altezza e colpire. Affrontando gli orchi con l'armatura di ferro, invece, bisognerà colpire dei lucchetti posti su ogni parte dell'armatura.

Ricordiamo che Extinction sarà caratterizzato da una componente single player con un forte impatto narrativo e un'ambientazione interattiva. Extinction è previsto per la primavera 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.