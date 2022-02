Extra Coin in azione: il gameplay ci porta nel duro Metaverso degli autori di The Wardrobe

Dopo aver dato vita all'apprezzato The Wardrobe, gli autori di CINIC Games hanno presentato al pubblico il reveal trailer di Extra Coin, loro nuovo progetto.

Presentato ufficialmente in occasione della Milan Games Week 2021, Extra Coin si mostra ora in azione in un gameplay trailer. Disponibile in apertura a questa news, il filmato alza il sipario su alcune delle principali feature che contraddistingueranno la produzione indipendente. Adventure game a scorrimento laterale che mescola sport ed elementi RPG, Extra Coin muove i propri passi all'interno di The Arcade, un social network virtuale che richiama il concetto di Metaverso. Qui, l’intera popolazione ha deciso di rifugiarsi per cercare una soddisfazione che manca nelle vite reali degli individui smarriti che la compongono.



Tra rivalse, fallimenti e fughe, i giocatori vestiranno i panni di Mika, una giovane determinata a ritrovare i propri genitori. Dopo aver abbandonato la propria esistenza mortale per legarsi indissolubilmente a The Arcade, questi ultimi sono infatti scomparsi. A Mika il compito di mettersi sulle loro tracce, sfruttando il potere di un medaglione regalatole dal nonno in punto di morte. Grazie all'oggetto, la protagonista può scoprire la vera identità degli avatar di The Arcade, rivoluzionandone completamente il funzionamento. In un mondo in cui i follower rappresentano la valuta fondamentale di The Arcade, CINIC Games propone una riflessione sulla natura della realtà.



Extra Coin arriverà su PC e console nel corso del 2022: nell'attesa trovate una demo gratuita su Steam, disponibile anche in italiano. In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca anteprima dedicata ad Extra Coin, a firma di Andrea Sorichetti.