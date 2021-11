Extra Coin alla Milan Games Week & Cartoomics: il nuovo gioco degli autori di The Wardrobe

A diversi mesi di distanza dall'arrivo di The Wardrobe su PS5 e Xbox Series X|S, gli autori dell'avventura grafica sono pronti a presentare la loro nuova produzione.

La software house italiana CINIC sarà infatti presente all'edizione 2021 di Milan Games Week & Cartoomics, in programma per il prossimo weekend. Dalla vetrina della fiera milanese, il team indipendente presenterà Extra Coin, grazie ad una Demo liberamente giocabile su PC. Quest'ultima offrirà una panoramica completa sul prologo dell'avventura, ma anche alcune sessioni di gameplay più avanzato.

L'evento consentirà ai giocatori di fare la conoscenza di Mika Wattson, giovane rimasta sola al mondo in seguito alla scelta della madre e del padre di abbandonare il mondo materiale per connettersi permanentemente ad un social network. Determinata a recuperare i genitori, la ragazza è pronta ad affrontare il mondo del social immaginario The Arcade. Dettaglio peculiare, all'interno di Extra Coin, ogni utente potrà gestire il proprio profilo su The Arcade, con i follower che rappresenteranno una vera e propria valuta in-game.



Tra avventura e RPG, Extra Coin consente di plasmare il proprio alter-ego all'interno del social immaginario, con una vasta selezione di opzioni di personalizzazione estetica e non solo. Nel corso del gioco, gli utenti saranno chiamati a compiere molte scelte, ognuna delle quali avrà un impatto sull'evoluzione della storia, che potrà dunque ad andare incontro a molteplici finali differenti. Armata di un medaglione magico donatole dal nonno ormai defunto, Mika potrà svelare la reale identità degli utenti di The Arcade, portando così alla luce una serie di oscuri segreti.



Extra Coin sarà pubblicato su PC e console, con la finestra di lancio collocata al momento nella prima metà del 2022. Prima di recarvi alla fiera milanese, ricordatevi di leggere la nostra intervista agli organizzatori di Milan Games Week & Cartoomics 2021.