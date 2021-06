EyeExpo: assembliamo un PC da Gaming! Tutti i consigli per la miglior configurazione

Nella cornice mediatica della prima giornata di Everyeye Entertainment Expo ci siamo divertiti ad assemblare un PC perfetto per il gaming in collaborazione con Drako.it: eccovi allora tutti i consigli e i trucchi giusti per una configurazione dal miglior rapporto qualità/prezzo.

Nel corso della giornata inaugurale di EyeExpo, la redazione di Everyeye ha provato a districarsi nella giungla delle offerte PC Gaming cercando, insieme ai ragazzi di Drako.it, di scoprire quali sono le componenti più indicate per assemblare il miglior PC in base alle proprie necessità e alla fascia di prezzo.

Per l'occasione, il team di Drako.it ha deciso di scontare per un periodo limitato i prodotti visti e utilizzati in diretta, dando così modo agli appassionati di risparmiare sull'acquisto delle componenti necessarie per allestire la propria postazione ideale.

Oltre alla scelta degli immancabili accessori tra mouse, tastiere, headset, sedie gaming e monitor, nella diretta del canale Twitch di Everyeye abbiamo dato ampio spazio alle analisi e alle considerazioni sulle migliori componenti PC attualmente sul mercato, soffermandoci ovviamente sulle GPU e sui processori dal più elevato rapporto qualità/prezzo. Per un approfondimento ulteriore, qui trovate una selezione delle offerte PC Gaming di Drako.it.