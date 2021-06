EyeExpo: il doppiaggio videoludico raccontato da Leonardo Gajo e Federico Viola

Da sempre, quello del doppiaggio videoludico è un mondo che affascina particolarmente gli appassionati di videogiochi. Spesso fonte di accese discussioni, il doppiaggio può fare un'enorme differenza per chi fruisce di un prodotto interattivo e può influire in modo significativo sull'acquisto del prodotto in questione.

In occasione della prima edizione di Everyeye Entertainment Expo, ci siamo incontrati con lo storico direttore del doppiaggio Leonardo Gajo e con il noto attore e doppiatore Federico Viola. In loro compagnia, abbiamo avuto la possibilità di approfondire tutti i segreti del doppiaggio videoludico, apprendere quali sono le difficoltà che si possono incontrare durante i lavori e quali sono gli obiettivi tecnici che gli addetti al settore si pongono nella localizzazione di un prodotto videoludico.

Leonardo Gajo ha contribuito alla realizzazione del doppiaggio di franchise videludici che hanno fatto la storia recente del nostro medium, tra cui Call of Duty, BioShock, Mafia, i brand Blizzard e non ultimo Cyberpunk 2077.

Federico Viola è invece noto ai più per aver prestato la sua voce a Katsuki Bakugou della serie My Hero Academia, ma il doppiatore milanese lavora da molti anni nell'industria videoludica vestendo ad esempio i panni di Ajay Ghale in Far Cry 4, Eivor in Assassin's Creed Valhalla e V in Cyberpunk 2077. Entrambi hanno peraltro riconosciuto il titolo Sci-Fi di CD Projekt RED come il progetto più complesso su cui abbiano mai lavorato, ed anche quello di cui vanno più fieri.

