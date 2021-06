EyeExpo: ripercorriamo la storia dei giochi horror con Francesco Toniolo

Tra i tantissimi appuntamenti che vi abbiamo proposto nel corso dell'Everyeye Entertainment Expo, evento che proseguirà fino a domani, troviamo anche un interessante panel durante il quale abbiamo chiacchierato in compagnia di Francesco Toniolo sui più celebri titoli horror di sempre.

Nel corso della diretta, andata in onda ieri sul nostro canale Twitch, abbiamo infatti ripercorso la storia di questo specifico genere videoludico citando pietre miliari come Silent Hill, Resident Evil e Alone in the Dark. Non è ovviamente mancata una parentesi dedicata al Silent Hills di Hideo Kojima e al suo P.T., ovvero il playable teaser che ha appassionato i videogiocatori di tutto il mondo.

Prima di lasciarvi al filmato grazie al quale potete recuperare la diretta, vi ricordiamo che tra gli appuntamenti previsti per oggi, mercoledì 30 giugno 2021, sul canale Twitch di Everyeye troviamo:

Dalle 13:00 alle 15:00 - Benchmark con Super Build (con Daniela Idi)

Dalle 15:00 alle 17:00 - MCU: passato, presente e futuro dell'universo cinematografico Marvel (con Victorlaszlo88 e TizioQualunque)

Dalle 17:00 alle 19:00 - Come si gira un documentario sui videogiochi (con Alessandro Radaelli)

Avete già dato un'occhiata all'assemblaggio in diretta di un PC da gaming di fascia alta all'EyeExpo?