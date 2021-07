EyeExpo: alla scoperta dei termini tecnici della grafica 3D con Simone De Marzo

Come parte della prima edizione di Everyeye Entertainment Expo, abbiamo dedicato un'ampia pagina anche agli aspetti tecnici della grafica 3D e delle tecnologie di rendering applicate nei videgiochi moderni.

Level of Detail, shader, pop-in, sampling e denoiser: questi e tanti altri termini legati alla realizzazione grafica dei videogiochi sono stati affrontati e sviscerati nella diretta che potete gustarvi in replica tramite il player riportato in cima all'articolo. A farci da Virgilio in questo intricato quanto affascinante mondo c'è stato nientemeno che Simone De Marzo, co-fondatore di Everyeye (insieme a Domenico Panebianco).

Oltre ad essere un appassionato videogiocatore da svariati anni, Simone è un esperto di grafica 3D, ed è per questo che ha deciso di condividere con l'utenza di Everyeye le sue conoscenze in materia fornendoci un esaustivo glossario tecnico. Nel corso dell'appuntamento abbiamo svelato il significato di molti vocaboli utilizzati in ambito tecnologico, ed abbiamo inoltre esplorato le possibilità che un motore grafico come l'Unreal Engine mette in mano ai creativi. Per questi motivi, vi consigliamo caldamente di prendere visione del filmato, in caso vi foste persi la diretta.

Per continuare a seguire tutti i prossimi appuntamenti di EyeExpo vi raccomandiamo inoltre di sintonizzarvi con il al canale Twitch di Everyeye, così da poter interagire con la community e la redazione.