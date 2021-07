EyeExpo: scopriamo come si gira un documentario sui videogiochi con Alessandro Redaelli

Tra i numerosi panel dell'Everyeye Entertainment Expo, evento andato in onda sul nostro canale Twitch nel corso degli ultimi giorni, abbiamo anche dedicato un piccolo spazio ad Alessandro Redaelli, regista di un documentario a tema videoludico.

Nel panel in questione abbiamo infatti chiacchierato con il creatore di Game of the Year del processo attraverso il quale è stato realizzato questo documentario sui videogiochi e abbiamo anche mostrato in diretta alcune sequenze del prodotto, tra le quali un estratto dedicato alla storica vittoria del giovane Riccardo "Reynor" Romiti al campionato mondiale di Starcraft II, strategico in tempo reale nel quale sono soliti vincere i fortissimi giocatori orientali.

Prima di lasciarvi alla replica della diretta, disponibile per tutti sul nostro canale YouTube Everyeye On Demand, vi ricordiamo che questo è solo uno dei panel del nostro Everyeye Entertainment Expo e sempre sulla piattaforma Google potete recuperare anche le altre dirette andate in onda gli scorsi giorni. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata all'approfondimento dei termini tecnici della grafica 3D e non solo con Simone De Marzo.

