EyeExpo: un viaggio tra videogiochi e musica con Cristina Scabbia dei Lacuna Coil

Tra i tanti appuntamenti andati in onda negli ultimi giorni in occasione dell'Everyeye Entertainment Expo, vi riproponiamo quello con Cristina Scabbia, cantante del gruppo metal Lacuna Coil e grande appassionata di videogiochi.

Nel corso del panel, in compagnia di Marco Mottura, la cantante ha ripercorso le tappe che sin dall'infanzia l'hanno avvicinata al mondo dei videogiochi: dai primi approcci con le console casalinghe al successo musicale con i Lacuna Coil, gruppo che si è guadagnato un posto in Guitar Hero 3, fino alla partecipazione con un personaggio originale nel gioco ufficiale degli Iron Maiden, uscito per dispositivi mobile nel 2020 e al più recente esordio su Twitch. Insomma, una carriera all'insegna della musica e dell'entertainment che ha portato Cristina e i Lacuna Coil a comparire su fumetti, giochi da tavolo e tanto altro.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che durante l'Everyeye Entertainment Expo abbiamo avuto l'occasione di incontrare Alessandro Redaelli e il suo documentario sui videogiochi "Game of the Year" e di parlare di ray tracing, illuminazione globale e grafica 3D con il nostro Simone De Marzo.