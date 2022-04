Eyes in the Dark, il 'roguelight' arriva a luglio: luce e ombra combattono in trailer

Dopo l'apertura di una nuova sede di Gearbox a Montréal, la software house autrice della serie Borderlands propone una nuova produzione in veste di publisher.

In occasione del PAX East, la compagnia ha infatti presentato un'interessante creazione firmata da Unders the Stairs. Annunciato con il trailer che trovate in apertura a questa news, Eyes in the Dark: the Curious Case of One Victoria Bloom è descritto come un "roguelight", con un gioco di parole che pone l'accento sul ruolo essenziale rivestito dalla luce all'interno del gioco.

Completamente in bianco e nero, il titolo conduce i giocatori in una magione stregata e in costante mutamento, le cui stanze sembrano celare oscuri segreti. Nei panni della giovane Victoria Bloom, dovremo fare - letteralmente - luce sui segreti della famiglia Bloom, con l'obiettivo di salvare nostro nonno Victor dalle grinfie di questa casa maledetta. Per portare a termine la sua missione, la piccola protagonista avrà a disposizione un arsenale di sole fonti di luce, tra torce, fiammiferi e lampadine. Immancabili power-up ed equipaggiamenti rari attendono tra i labirinti della residenza Bloom, per un intrigante rogue-like in bianco e nero.



Con l'annuncio di Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom, Gearbox Publishing ha contestualmente confermato la data di lancio del gioco, che approderà su PC (via Steam ed Epic Games Store) il prossimo 14 luglio 2022. Per gli amanti del genere dei roguelike, sempre più popolare anche grazie al successo di Hades, si aggiunge dunque un titolo da tenere d'occhio.