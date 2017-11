Eyestone, ex DICE, si aggiunge a Playground per il nuovo progetto open-world

Dopo la notizia diffusa ieri circa un nuovo progetto open world in via di sviluppo presso gli studi di, apprendiamo oggi che la software house disi è aggiudicata l'esperienza Sean Eyestone, ex senior producer presso

In passato, Eyestone ha lavorato per Kojima Production alla realizzazione di diversi titoli della serie Metal Gear Solid, inclusi Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e Ground Zeroes. L'ex DICE si aggiunge ad un team di tutto rispetto che comprende inoltre l'ex Rockstar North Will Kennedy - Grand Theft Auto V -, e Juan Fernandez di Simon, che ha lavorato su Hellblade di Ninja Theory.

Playground Games è inoltre in procinto di espandersi con la creazione di un nuovo studio che sarà collocato in uno stabile di circa 1600 m², dove più di 200 dipendenti lavoreranno al nuovo action RPG.