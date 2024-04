Ezio Auditore sta per arrivare in For Honor, ma non si tratta di un nuovo eroe

Sono passati ormai un bel po' di anni dall'uscita di For Honor, titolo Ubisoft che continua a ricevere nuovi aggiornamenti e contenuti speciali. A questo proposito, nel corso nella serata è stato annunciato con un trailer l'arrivo di un'icona dei videogiochi.

Stiamo parlando ovviamente di Ezio Auditore da Firenze, uno dei protagonisti più amati in assoluto dai fan di Assassin's Creed, conosciuto per la prima volta nel secondo capitolo. A differenza di quanto si potrebbe pensare, l'assassino italiano non arriverà nell'action multigiocatore come nuovo personaggio giocabile, ma sarà una skin speciale per Peacekeeper. Si tratta in tutto e per tutto di un'operazione molto simile a quelle viste nel corso degli anni in Tom Clancy's Rainbow Six Siege, che ha accolto pacchetti speciali a tema Halo, Tomb Raider e non solo. Il motivo per cui tale novità ha lasciato a bocca aperta molti fan Ubisoft non è solo l'arrivo dell'iconico personaggio del gioco multiplayer online. Chi ha giocato a For Honor sa bene che il Peacekeeper è un eroe esclusivamente di sesso femminile e non è possibile utilizzarne una versione maschile: questo significa che in futuro potremo vedere arrivare altre skin 'leggendarie' che andranno a stravolgere completamente i modelli dei personaggi come accaduto con Ezio Auditore. Insomma, non si esclude che nei prossimi mesi assisteremo all'approdo nel gioco di altri costumi speciali che permetteranno di utilizzare icone del mondo videoludico all'interno di For Honor, non necessariamente legate ai brand di Ubisoft.

Al momento non si conosce il prezzo esatto del pacchetto, ma Ubisoft ha già confermato che la sua uscita è fissata al prossimo 25 aprile 2024, ossia tra una settimana.

Sapevate che Ubisoft ha festeggiato i 35 milioni di giocatori di For Honor in grande stile?

