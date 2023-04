Ezio Auditore vs Agente 47: chi è il miglior assassino silenzioso?

Seppur appartenenti a due universi molto differenti, c'è un dettaglio che accomuna personaggi iconici come Ezio Auditore di Assassin's Creed e l'Agente 47 di Hitman: sono due assassini impeccabili, capaci di eliminare i loro bersagli passando inosservati e facendo ricorso ai gadget più letali.

Considerata l'assoluta efficienza con la quale portano a termine i loro incarichi, stabilire chi sia il miglior assassino tra i due non è compito assolutamente semplice, complice anche le epoche ben distanti tra loro in cui si svolgono le loro storie. Partendo come giovane rampollo della nobiltà fiorentina del Rinascimento Italiano, già da giovanissimo Ezio si ritrova coinvolto nelle vicende del Credo degli Assassini (a tal proposito, esiste davvero il Credo degli Assassini come visto in Assassin's Creed), divenendone velocemente uno dei membri più importanti fino ad ergersi a Maestro Assassino della confraternita italiana.

Un risultato che non sorprende: con il passare degli anni e divenendo un poco alla volta sempre più saggio, Ezio dimostrerà abilità straordinarie nell'utilizzo di ogni tipo di arma bianca, padroneggiando le più efficaci tecniche di approccio silenzioso che gli hanno consentito di eliminare i suoi bersagli senza destare sospetti e correre rischi, facendo ricorso alle sue Lame Celate. Ma anche nei momenti peggiori il celebre Assassino sa come muoversi: oltre alle grandi doti in combattimento, Ezio fa ricorso anche ad una nutrita serie di strumenti evasivi che gli consentono di far perdere velocemente le proprie tracce, mentre l'utilizzo di dardi avvelenati gli consentono di ottenere ulteriori vantaggi anche da lunghe distanze. Le sue abilità innate lo hanno dunque reso uno dei più valorosi membri che il Credo degli Assassini abbia mai avuto tra le sue fila nel corso dei secoli.

Ma l'Agente 47 non è certo da meno e, complice il setting contemporaneo delle avventure che lo vedono per protagonista, l'iconico sicario dimostra di essere capace di maneggiare qualunque tipo di arma da fuoco in suo possesso. Proprio come Ezio, anche 47 sa muoversi con disinvoltura attraverso grandi folle e gli scenari più confusionari, mentre le sue incredibili doti di camuffamento gli consentono di infiltrarsi nelle strutture più esclusive o sorvegliate senza destare sospetti. 47 è un killer professionista che sa sempre come portare a termine il suo lavoro sfruttando tutte le opportunità offerte dagli scenari che lo circondano, facendosi sempre trovare al posto giusto nel momento giusto quando c'è da compiere un'esecuzione. E sebbene per adesso l'Agente 47 di Hitman è in pausa, presto o tardi tornerà protagonista di un altro gioco ancora, pronto a dare sfoggio di abilità ancora più sofisticate rispetto a quelli fin qui dimostrate.

Indubbiamente l'Agente 47 non può godere delle stesse abilità con le armi bianchi di Ezio, laddove invece quest'ultimo nella sua epoca storica non può avere accesso alle armi e risorse tecnologiche a disposizione invece del "collega". Poco ma sicuro comunque: nei loro rispettivi secoli, siamo davanti a due figure di riferimento quando bisogna compiere assassinii silenziosi ed impeccabili.

Diteci dunque la vostra: chi tra i due celebri personaggi considerate l'assassino più efficace in ambito videoludico?