Ezio Auditore vs Connor Kenway: chi è il vostro Assassino preferito?

Da grandi appassionati di sfide quali siamo, abbiamo ben pensato di movimentare il weekend con uno scontro diretto nell'ambito della saga di Assassin's Creed. Quale assassino preferite tra Ezio Auditore e Connor Kenway? Fuoco alle polveri!

Nonostante sia lontano dagli schermi videoludici da più di una decade, Ezio Auditore da Firenze continua ad essere l'Assassino più famoso in assoluto, nonché il simbolo indiscusso della serie. Tra i personaggi meglio caratterizzati sulla piazza, si è reso protagonista di ben tre distinti giochi - Assassin's Creed II, Brotherhood e Revelations, senza contare spin-off animati e cartacei - durante i quali, in pieno Rinascimento italiano, si trasforma da un giovane scapestrato all'Assassino più influente e rispettato del suo tempo. Iconico fino alla sua morte, che viene ritratta in una scena da antologia che lo vede arrendersi ad un ruolo di "tramite" per un messaggio al di là della sua stessa comprensione.

Di tutt'altra pasta il protagonista di Assassin's Creed 3, Connor Kenway, o sarebbe meglio dire Ratonhnhaké:ton, essendo cresciuto tra i Mohawk nel 18° secolo. Nato da madre Nativa Americana, è in realtà il figlio del Templare Haytham Kenway e il nipote dell'Assassino Edward Kenway, protagonista di Assassin's Creed 4. Con un lignaggio tanto altisonante, non poteva che essere destinato a gesta importanti, che per fortuna si sono rivelate positive per il destino del mondo di Ubisoft. Dopo aver aderito al Credo degli Assassini, ha partecipato in maniera attiva alla Guerra di Indipendenza Americana opponendosi a suo padre, fermando i piani dei Templari e vendicando anche la distruzione del suo villaggio avvenuta quando era ancora molto piccolo.

Entrambi decisivi per la storia dell'umanità raccontata nella serie di Assassin's Creed, Ezio e Connor sono in realtà due personaggi molto diversi tra loro. Nato nell'agio, il giovane Ezio è in realtà lontano dai rigidi canoni della nobiltà rinascimentale, essendo giocherellone e affabile, oltre che affascinante e seduttore. Quando la vita gli presenta il conto strappandogli i suoi cari, si lascia influenzare dalla rabbia e dall'odio, sentimenti che con il tempo impara a mettere da parte per sposare appieno il credo degli Assassini, che guida con saggezza e raziocinio. Connor, dal canto suo, è introverso, spirituale e poco incline allo humor, dedito com'è al senso di giustizia e alla sua missione di vendetta. Sotto alla sua corazza nasconde in ogni caso anche un animo gentile e sensibile, che di tanto in tanto emerge durante le sue gesta nell'America di quel tempo.

Ora la palla passa a voi: fiondatevi nei commenti e fateci sapere chi preferite tra Ezio e Connor, e soprattutto perché!