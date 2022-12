F.I.S.T. Forged In Shadow Torch gratis su Epic Games Store, leak per gioco di domani

Come previsto e anticipato dal leak di Natale, F.I.S.T. Forged In Shadow Torch è il nuovo gioco gratis di Epic Games Store, disponibile dalle 17:00 del 26 dicembre e scaricabile a costo zero per 24 ore, vostro per sempre una volta aggiunto alla libreria.

Esplora innumerevoli aree uniche in una mappa in stile metroidvania. Fist (pugno), Drill (trivella) e Whip (frusta) sono tre armi con stili di combattimento completamente diversi tra loro che permettono di passare dagli attacchi combo a quelli a danni elevati e a lungo raggio senza problemi.

Potete scaricare gratis F.I.S.T. Forged In Shadow Torch da Epic Games Store, il gioco resterà disponibile fino alle 16:59 del 27 dicembre, quando verrà sostituito da un nuovo gioco gratis. Si tratta di un regalo sicuramente interessante dal momento che parliamo di un gioco normalmente venduto a 29.99 euro e che può contare su una media voto elevata su Epic Games Store: 4.5 su 5 stelle, una valutazione dunque decisamente positiva per F.I.S.T. Forged In Shadow Torch.

Wario64 ci tiene inoltre a "spoilerare" il gioco gratis di domani, ovvero lo sparatutto Severed Steel, almeno a giudicare dalle decorazioni sulla carta regalo al posto dell'immagine promozionale del nuovo gioco gratis. Scaricherete F.I.S.T. oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.