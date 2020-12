F.I.S.T.: il particolare metroidvania si mostra in un trailer che annuncia l'uscita su PS5

TiGames e Bilibili hanno presentato un nuovo trailer per F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, un particolare metroidvania in salsa dieselpunk che uscirà su PC, PlayStation 4 e, come annunciato durante i TGA 2020, sulla console next-gen PlayStation 5.

F.I.S.T. è un action a scorrimento che vede come protagonista Rayton, un coniglio antropomorfo dotato di uno speciale braccio meccanico che intraprende un pericoloso viaggio per salvare un suo amico dalla prigionia della Legione delle Macchine, un esercito colonizzatore che ha invaso la colonia di Torch City qualche anno addietro. Il nostro eroe sarà però coinvolto in una guerra più grande di lui che vede scontrarsi interessi diversi tra mafia, legione e ribelli.

Il nuovo trailer presentato durante i TGA 2020 mette in mostra il sistema di combattimento che mescola spericolate mosse corpo a corpo all'utilizzo di armi e del caratteristico braccio meccanico del protagonista. Rayton acquisterà abilità lungo tutta l'avventura grazie ad un albero delle abilità dedicato.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che F.I.S.T. uscirà nella primavera del 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (via Steam).