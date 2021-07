F.I.S.T. torna in azione allo State of Play: data di uscita per il metroidvania

Dopo essersi aperto con l'annuncio dell'inedita nuova avventura di Moss Book II, il PlayStation State of Play passa da eroici topolini cavalieri a possenti conigli antropomorfi!

Lo show di Sony tinge infatti la serata di giovedì 8 luglio 2021 delle tinte di numerose produzioni indipendenti, tra le quali ha ora trovato spazio anche F.I.S.T. Peculiare metroidvania con protagonista un coniglio antropomorfo armato di esoscheletro meccanico, il titolo è ormai da tempo in sviluppo presso gli studi di Ti Games. Mostratosi l'ultima volta in occasione del dicembre dello scorso anno, il gioco mantiene la propria promessa, confermando l'anno in corso come finestra di lancio di F.I.S.T.

Originariamente atteso per la primavera, il titolo è stato leggermente posticipato, con debutto ora fissato per il prossimo 7 settembre 2021. F.I.S.T. sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, in esclusiva nel catalogo di Epic Games Store.