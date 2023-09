F-Zero 99, alla ricerca di nuovi tracciati? Tante piste in arrivo prima del previsto!

Con l'uscita di F-Zero 99 su Nintendo Switch Online, il racing game culto si è fatto Battle Royale per la gioia degli appassionati delle produzioni del medesimo stampo arrivate tra le fila del servizio digitale ideato dalla Grande N. Dopo lo stupore delle scorse settimane con l'uscita del titolo, è giunto per F-Zero 99 il momento di aggiornarsi.

Come riportato in via ufficiale dalla stessa Nintendo, verranno introdotti cinque nuovi corsi aggiuntivi per F-Zero 99. Si tratta di una notizia molto importante per gli appassionati della serie e per chi si è cimentato sin da subito con l'offerta confezionata dalla software house nello scorso periodo. Più nel dettaglio, dalle pagine del sito giapponese dell'azienda veniamo a sapere che i tracciati in questione saranno i seguenti:

Mute City II;

Port Town I;

Red Canyon I;

White Land II della queen league - sarà disponibile solo nel Gran Prix -;

Death Wind II della king league - sarà disponibile solo in Hard Courses -.

Come specificato poco sotto, questo pacchetto di contenuti sarà disponibile per tutti i giocatori a partire da domani 29 settembre come percorso di selezione nella modalità "F-Zero 99" e "Hard Courses", con la "Lega Queen" che apparirà invece nel Gran Prix. Siete pronti a cimentarvi in questa nuova avventura per l'ultima grande novità del Nintendo Switch Online? Dopo l'entusiasmo di Takaya Imamura in persona per F-Zero 99 e quanto realizzato da Nintendo, è il momento di scaldare i motori per nuove incredibili fare.