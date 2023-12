F-Zero 99, si sfreccia ad altissime velocità con la patch 1.1.5: cosa aggiunge?

Dalla prima metà di settembre ad oggi, F-Zero 99 ha sfrecciato su Nintendo Switch Online con il racing game culto divenuto Battle Royale per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento targato Nintendo. A distanza di tre mesi, però, F-Zero 99 ha ricevuto un nuovo aggiornamento: la patch 1.1.5 è qui, ma cosa introduce in gioco?

Sempre nel corso del mese di settembre, Nintendo ha annunciato che in F-Zero 99 sarebbero giunti nuovi tracciati, con le tante piste in uscita prima del previsto per tutti i giocatori. A tal proposito, l'ultima patch di F-Zero 99 ha rilasciato, tra le diverse cose, la Frozen Knight League con i suoi percorsi ricoperti di neve in occasione delle vacanze natalizie. Ma che dire per il resto delle novità? Qui di seguito vi rimandiamo alle patch notes della 1.1.5:

Aggiunta la Frozen Knight League a tempo limitato, in cui cade la neve. Tutti i percorsi regolarmente inclusi nella Knight League (MUTE CITY I, BIG BLUE, SAND OCEAN, DEATH WIND I e SILENCE) saranno coperti di neve.

L'evento Frozen Knight League si terrà per un tempo limitato.

I tracciati regolari della Knight League e il Grand Prix della Knight League non possono essere giocati durante l'evento Frozen Knight League.

Aggiunti i Boost colors da usare per la personalizzazione della macchina, insieme agli altri elementi per la personalizzazione della Carta Pilota. Questi possono essere sbloccati a determinate condizioni.

Gli oggetti di personalizzazione aggiunti per questo aggiornamento possono essere ottenuti solo durante l'evento Frozen Knight League.

È possibile controllare le condizioni e i progressi specificati per ogni elemento premendo il pulsante R nel menu principale.

Si può eseguire la personalizzazione selezionando WORKSHOP nel menu principale, quindi selezionando MACCHINE e CARTE PILOTA.

Altre correzioni

Risolto un problema che si verificava anche dopo l'applicazione dell'aggiornamento Ver. 1.0.2, in cui non era possibile ottenere un badge specifico nonostante fossero state soddisfatte le condizioni. Adesso il distintivo può essere ottenuto da tutti.

Sono state apportate alcune migliorie generali per garantire un'esperienza di gioco di maggiore qualità.

Si conclude così l'elenco di variazioni apportate con la patch 1.1.5 di F-Zero 99. Siete interessati a tutte le novità rilasciate a pochi giorni di distanza dalle festività natalizie?