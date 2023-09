F-Zero 99 sfreccia su Nintendo Switch Online: il racing game culto si fa battle royale

Di ritorno dallo spettacolo di Princess Peach Showtime, Nintendo coglie l'opportunità offertagli dal Direct di settembre per sorprendere l'utenza Switch annunciando l'approdo a sorpresa di F-Zero 99 nel catalogo di Nintendo Switch Online.

Il ritorno della velocissima serie di F-Zero, ferma dal 2004, si concretizza con una riedizione in salsa Battle Royale del racing game culto per Super Nintendo. Il titolo sprona gli appassionati del genere a darsi battaglia in lobby da massimo 99 giocatori all'interno del medesimo tracciato.

Le sfide all'ultima sportellata abbracciano un ventaglio particolarmente ampio di percorsi reimmaginati, con ampie curve, sezioni veloci dove potersi cimentare in sorpassi e salti mozzafiato. Il nostro compito sarà perciò quello di tagliare per primi il traguardo o, comunque, di raggiungere le primissime posizioni per sbloccare tante customizzazioni per il proprio bolide sci-fi, pur consapevoli della forte concorrenza rappresentata dagli altri 98 contendenti allo scettro di pilota più veloce del torneo.

Come segnalato dalla casa di Kyoto nel video che campeggia a inizio articolo, F-Zero 99 è disponibile da oggi, 14 settembre, come bonus riscattabile 'gratuitamente' da tutti gli iscritti a Nintendo Switch Online.