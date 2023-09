F-Zero 99: Takaya Imamura in persona si è detto entusiasta del gioco!

Sul finire del Nintendo Direct di settembre tenutosi nella giornata di ieri, l'utenza videoludica è stata scossa da un inaspettato ritorno in una veste diversa dall'originale: F-Zero è finalmente realtà e si appresta a sfrecciare sin da subito a tutta velocità, ma non nel modo in cui i fan più storici del brand pensavano.

Nella giornata di ieri, infatti, il racing game culto di Nintendo si è fatto Battle Royale grazie a F-Zero 99, un progetto in piena continuità con quanto visto grazie a Super Mario 99, Tetris 99 e non solo. Volente o nolente, gli amanti di F-Zero di tutto il mondo dovranno attendere altro tempo prima di poter mettere le mani su un progetto più in linea con il passato. Tuttavia, l'entusiasmo si è fatto sentire anche tra chi ha lavorato in prima battuta ad F-Zero.

Infatti, il character designer e storywriter di Star Fox ed F-Zero Takaya Imamura ha palesato la propria felicità dinnanzi all'annuncio di Nintendo per gli abbonati a Switch Online: "Un arrangiamento audace che rispetta gli elementi originali!", dichiara Imamura. "Ho potuto sentire l'amore per F-Zero. Vorrei esprimere il mio più grande apprezzamento al creatore. Non vedo l'ora di rivivere l'IP in questa occasione". Takaya Imamura ha commentato l'annuncio di F-Zero 99 definendosi entusiasta di quanto intravisto in occasione del Direct. Siete d'accordo con quanto affermato dallo sviluppatore? Ditecelo qui sotto nei commenti.