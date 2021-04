F-Zero: il creatore di Captain Falcon spiega perché la serie non è mai tornata

F-Zero è una serie sparita dai radar ormai da quasi due decenni. Nintendo non ha mai ripreso in mano il suo racing game futuristico nonostante nel corso degli anni molti fan abbiano invocato a gran voce un ritorno del franchise. Quali potrebbero essere i motivi per cui F-Zero non è mai ritornato?

A dare una spiegazione è Takaya Imamura, l'ex designer di Nintendo noto per aver creato personaggi iconici quali Fox McCloud di Star Fox, Tingle di The Legend of Zelda e lo stesso protagonista di F-Zero, Captain Falcon. Secondo Imamura, i motivi dietro il mancato ritorno della serie in tutti questi anni sta nel fatto che il brand ha raggiunto il suo apice con F-Zero GX per Nintendo GameCube e da quel momento Nintendo non ha più trovato nuove idee per riportare in scena le sue corse futuristiche in maniera ancora più grande rispetto a quanto fatto con l'eccellente episodio del 2003. Il designer si dice però convinto del fatto che la serie non è assolutamente morta e sepolta: semplicemente al momento difficile trovare il giusto modo per farla ritornare in grande stile, con la Grande N che ritiene necessario trovare qualcosa di completamente nuovo da aggiungere che possa dare un senso a questo ritorno. Nel frattempo, però, sono passati quasi 18 anni dal debutto di F-Zero GX sul mercato.

Escludendo il capitolo per GameCube, gli ultimi due titoli dedicati al franchise sono arrivati su Game Boy Advance, trattasi di F-Zero: GP Legend nel 2004 e F-Zero Climax lo stesso anno (quest'ultimo mai uscito dai confini giapponesi), per poi lasciare spazio allo stop che prosegue ancora oggi. Takaya Imamura ha lasciato Nintendo dopo 32 anni, dunque un eventale ritorno della serie non vedrebbe il suo coinvolgimento. Negli scorsi mesi anche Toshihiro Nagoshi ha espresso il desiderio di voler nuovamente lavorare su F-Zero.