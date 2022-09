Da F-Zero GX a MGS The Twin Snakes: in arrivo nuove remaster dei giochi Gamecube?

Proprio quando si diffondono le voci su un nuovo Nintendo Direct apparentemente previsto per settembre, ecco che numerosi insider lanciano una nuova indiscrezione che sembra suggerire l'arrivo di nuove remastered di giochi dell'era Gamecube.

Ad aprire le danze di questa nuova sequela di rumor è stato Liam Robertson, insider e giornalista videoludico che con un post su Twitter ha catturato l'attenzione dei fan dei giochi Gamecube. In seguito, è intervenuto NateDrake con questa criptica dichiarazione: "From Zero to hero just like that", che sembrerebbe fare riferimento a F-Zero GX, pubblicato originariamente su Nintendo Gamecube nel 2003.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato Shpeshal_Nick, che ha pubblicato un messaggio contenente le emoji di due serpenti: che si tratti di un modo per richiamare Metal Gear Solid: The Twin Snakes, anch'esso pubblicato su Gamecube nel 2004?

Anche la nota insider Emily Rodgers - solitamente tra le fonti meglio informate sui piani Nintendo - afferma che la casa di Kyoto sta preparando grandi cose per chi attende il ritorno di grandi titoli del passato: "No, è vero. Nintendo sta facendo cose folli con remaster e remake. La maggior parte delle remaster menzionate in questo thread sono in fase di sviluppo o sono seriamente prese in considerazione da Nintendo", sono state le sue dichiarazioni sulle pagine di Famiboards.

Al momento non possediamo informazioni certe, tuttavia il fatto che così tanti insider siano sulla stessa lunghezza d'onda lascia ben sperare in vista del nuovo vociferato Nintendo Direct.