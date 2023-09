F-Zero GX: il producer vorrebbe riportare in vita la serie racing Nintendo

Tra i giochi che hanno già compiuto 20 anni c'è anche F-Zero GX, racing game a sfondo futuristico originariamente pubblicato su Nintendo GameCube nel 2023. Il quarto capitolo della serie vide come producer Toshihiro Nagoshi, noto per aver creato la serie di Yakuza.

In una recente intervista con VGC, Nagoshi è tornato a parlare di F-Zero GX, proprio in occasione del ventesimo anniversario dell'indimenticato racing game. Il producer ha ammesso di ricordare positivamente i momenti passati durante la realizzazione del titolo GameCube, e che tornerebbe volentieri a lavorare sul franchise, se mai dovesse presentarsi l'occasione giusta.

"Questo è un titolo molto nostalgico per me, ed è stato allora che ho imparato a creare un gioco di alta qualità per soddisfare una fanbase", ha dichiarato Nagoshi. "Ho imparato molto e, se ci fosse la possibilità, non mi dispiacerebbe lavorarci di nuovo". VGC ha quindi domandato al producer quanto fosse probabile un'eventuale collaborazione con Nintendo per riportare in vita la serie rimasta a riposo ormai da numerosi anni: "Questa è più una domanda per Nintendo", ha risposto Nagoshi lasciandosi andare ad una risata.

Secondo un rumor risalente a marzo di quest'anno, F-Zero GX Remastered sarebbe in sviluppo presso Next Level Games, tuttavia ad oggi non sono giunte conferme in merito.