F-Zero GX: Toshihiro Nagoshi vorrebbe lavorare di nuovo sulla serie

È passata un'eternità dalla pubblicazione dell'ultimo episodio della serie F-Zero. Climax per GameBoy Advance risale al 2004, mentre per un capitolo casalingo bisogna tornare al 2003, quando è stato pubblicato F-Zero GX su Nintendo GameCube.

Toshihiro Nagoshi, noto per il suo lavoro su numerosi capitoli della serie Yakuza, non ha però mai dimenticato F-Zero GX, gioco per il quale ha rivestito il ruolo di produttore quasi due decadi fa. In una recente intervista concessa a Red Bull France, il creativo ha affermato di essere incredibilmente affezionato a quel gioco, e che sarebbe ben lieto di tornare a lavorarci se solo Nintendo glielo chiedesse.

"Senza considerare la probabilità che ciò possa accadere, sono molto affezionato a F-Zero GX. Se si presentasse l'occasione, non ci penserei due volte. E, nell'eventualità, farei un gioco impegnativo. Nintendo ha già un gioco di corse facile ed accessibile, ed è Mario Kart". Vi piacerebbe giocare ad un nuovo F-Zero? A proposito di Nagoshi, il produttore ha confermato che c'è un nuovo episodio di Yakuza in via di sviluppo.