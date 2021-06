F-Zero sfreccia su Switch: fan ricrea il racing SNES in Laboratorio di Videogiochi

Da grande appassionato di F-Zero, l'utente conosciuto su Twitter come ZeldaBoi1 ha provato a ricreare le atmosfere dell'iconico capitolo per Super Nintendo del racing sci-fi attingendo agli strumenti di sviluppo integrati in Laboratorio di Videogiochi su Nintendo Switch.

Con l'ausilio dei numerosi tutorial offerti dal nuovo software per "apprendisti sviluppatori", il fan di F-Zero ha realizzato una sua rappresentazione del motore grafico del titolo per SNES ricostruendo ogni elemento interattivo e artistico di un circuito fittizio.

Grazie al poliedrico di Game Builder Garage, l'appassionato della storica IP di F-Zero ha così sviluppato la logica, le dinamiche di gameplay e gli scenari futuristici di un tracciato ispirato, appunto, al capolavoro racing per Super Nintendo. Nel tweet che accompagna l'annuncio della conclusione del suo progetto amatoriale, ZeldaBoi1 pubblica degli scampoli di gameplay e, soprattutto, il codice da immettere su Switch per sfrecciare nel suo circuito virtuale in Laboratorio di Videogiochi.

Date un'occhiata al video in calce alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate del lavoro svolto dal fan di F-Zero con l'editor di Game Builder Garage. Nei giorni scorsi, il creatore di Captain Falcon ha spiegato perché la serie di F-Zero non è più tornata su console Nintendo. A chi ci segue, ricordiamo inoltre che nel gennaio di quest'anno Takaya Imamura, il designer di Star Fox e F-Zero, ha lasciato Nintendo.