F-Zero e Star Fox: il designer Takaya Imamura lascia Nintendo

Dopo ben trentadue anni di onorata carriera, il celebre character designer di Nintendo Takaya Imamura ha ufficialmente lasciato l'azienda e ha ringraziato i numerosi fan con un breve post sui social.

Ecco il messaggio che può essere letto sul profilo Facebook dello sviluppatore:

"Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Ho fatto un selfie con l'edificio in cui si trova il mio ufficio completamente vuoto. È davvero triste pensare che non tornerò più qui. Complimenti a me stesso per i trentadue anni di duro lavoro!"

Per chi non sapesse quanto sia stato importante il lavoro di Imamura in Nintendo, basti pensare che le idee del design di personaggi come Captain Falcon e Fox McCloud appartengono a lui, senza contare la sua presenza in qualità di art director nel corso dello sviluppo di Star Fox 64. Oltre ad aver contribuito in maniera sensibile alla componente artistica di Star Fox, Imamura ha anche lavorato a F-Zero, la celebre serie Nintendo di cui molti vorrebbero un ritorno in grande stile su Switch. Come se non bastasse, Imamura ha lasciato il segno anche in The Legend of Zelda: Majora’s Mask, titolo di cui è stato art director e responsabile del design di Tingle.

Chissà se l'abbandono di Imamura implicherà anche un cambio di rotta per quello che riguarda il design di questi celebri personaggi. Nel frattempo pare che Toshihiro Nagoshi sia intenzionato a lavorare di nuovo su F-Zero.