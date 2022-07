F-Zero sta per tornare su Nintendo Switch? Un insider alimenta le speranze

Ormai da molto tempo si moltiplicano le voci di chi vorrebbe il ritorno di F-Zero, l'iconica serie Racing futuristica di Nintendo ferma ormai dal lontano 2004, anno in cui F-Zero Climax fece il suo esordio su Game Boy Advance esclusivamente in Giappone. Da allora il brand non ha più goduto di nuove iterazioni.

La Grande N non ha mai lasciato intendere il possibile ritorno del franchise con protagonista Captain Falcon, nonostante anche gli azionisti Nintendo vogliano il ritorno di F-Zero oltre ai giocatori. In precedenza anche Reggie Fils-Aime, ex presidente di Nintendo of America, si è detto sicuro del fatto che Nintendo non ha abbandonato F-Zero e che, al contrario, prima o poi ne vedremo il ritorno. E adesso ad alimentare le speranza ci pensa l'insider Syluxhunter, che in passato ha correttamente anticipato il reveal di NieR Automata e dei Persona su Nintendo Switch, oltre alla data d'uscita di Bayonetta 3.

Nel corso di un'intervista con il canale Youtube SwitchForce, al minuto 08:45 il leaker ha condiviso un messaggio in codice binario che rappresenterebbe un indizio su un possibile grosso annuncio di Nintendo in arrivo nel prossimo futuro. Una volta decifrato, il codice offre i numeri 25, 7, 2 e 16. L'ordine dei numeri non è casuale, in quanto corrisponderebbe alle rispettive lettere dell'alfabeto Y, G, B e P.

Un follower di Syluxhunter su Twitter ha fatto notare che le lettere e il rispettivo ordine rappresenterebbero le iniziali di "You Got Boost Power", ossia una delle frasi più iconiche di F-Zero X una volta iniziato il secondo giro di una gara, oltre ad essere il titolo di una delle musiche in F-Zero GX. Lo stesso Syluxhunter ha infine confermato l'ipotesi del follower.

Che F-Zero stia davvero per compiere il suo ritorno dopo quasi due decenni di assenza? Per ora l'ipotesi è da prendere con le pinze, ma chissà quali sorprese Nintendo sta preparando per i suoi fan.