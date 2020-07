F-Zero sta per tornare? Scoperto un account Twitter inattivo

Nelle scorse ore è stato scoperto un profilo Twitter dedicato ai 35 anni di Super Mario Bros, ma non solo perchè a quanto pare Nintendo ha recentemente registrato anche un account dedicato a F-Zero, con il nome FZeroJP, attualmente inattivo.

Il profilo Twitter FZeroJP è stato registrato a marzo 2020 a quanto pare con lo stesso indirizzo email già usato per altri account ufficiali Nintendo come quelli di Splatoon e Super Smash Bros, l'indirizzo sembra essere identico a quello legato all'account Super Mario Bros 35th Anniversary, non ancora visibile pubblicamente.

La speranza dei fan è che Nintendo possa riprendere in mano il franchise, di fatto la serie è ferma dal lontano 2004, anno di uscita di F-Zero Climax per GBA, più volte si è parlato di un possibile ritorno di questa apprezzata serie racing futuristica ma in tutti questi anni la casa di Kyoto non ha mai lasciato trapelare concreti indizi riguardo il lancio di un nuovo episodio.

La registrazione del profilo Twitter come comprensibile ha riacceso le speranze e sono in tanto a ipotizzare un remake di F-Zero o F-Zero X/GX per Nintendo Switch, se non un capitolo del tutto nuovo per la console ibrida. Al momento però tutto tace.