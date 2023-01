Ma che fine ha fatto F-Zero? La velocissima serie Nintendo è ferma dal 2004

Quando si parla di franchise Nintendo dimenticati, F-Zero è uno dei nomi che viene subito in mente. Il gioco di corse antigravitazione ha riscosso un buon successo negli anni '90 e nei primi anni 2000, per poi scomparire definitivamente dalle scene.

Il primo gioco di F-Zero esce nel 1990 su Super Nintendo, sfruttando le potenzialità del Mode-7 per offrire un'esperienza per l'epoca molto avanzata e che servirà da base per dare vita a Mario Kart. Nel 1998 arriva F-Zero X per Nintendo 64 mentre nel 2001 F-Zero Maximum Velocity accompagna il lancio del Game Boy Advance in Giappone, negli Stati Uniti e in Europa.

Nel 2003 è la volta di F-Zero GX per GameCube (F-Zero AX per le sale giochi) e F-Zero GP Legend, prequel pubblicato insieme alla serie animata trasmessa in Giappone e in maniera parziale in Nord America, con pochi episodi doppiati in inglese e in onda sui canali del gruppo 4Kids. Infine, al 2004 risale F-Zero Climax per Game Boy Advance.

E poi? Il nulla, da quasi 20 anni la serie F-Zero è scomparsa dai nostri schermi e mai si è parlato concretamente di un nuovo gioco della serie o di un remake, o magari di una collection che racchiuda i giochi principali della serie. Lo scorso anno si è parlato del ritorno di F-Zero su Nintendo Switch e anche Reggie Fils-Aime (ex presidente di Nintendo of America) ha dichiarato che Nintendo non ha dimenticato F-Zero ma purtroppo ad oggi nessun annuncio è giunto.

E voi cosa ne pensate? La stellaa di F-Zero tornerà a brillare oppure l'IP è andata definitivamente in pensione?