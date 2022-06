F-Zero e Wario Land su Nintendo Switch: anche gli azionisti vogliono un nuovo capitolo!

Mentre Reggie Fils-Aimé garantisce che Nintendo non ha abbandonato F-Zero, i videogiocatori orfani della serie continuano a chiederne a gran voce un nuovo capitolo per Nintendo Switch.

E a quanto pare non sono gli unici, dato che anche un azionista del colosso di Kyoto ha di recente approfittato di un meeting finanziario per chiedere delucidazioni in merito. Nel corso della sessione conclusiva dedicata al Q&A, l'investitore ha infatti chiesto notizie sul destino di IP del passato, in particolare F-Zero, Baten Kaitos, Wario Land, The Frog For Whom the Bell Tolls, Trade & Battle: Card Hero e persino Chōsōjū Mecha MG.

A replicare all'azionista è stato Shinya Takahashi in persona, con il responsabile di EPD che - stando alle testimonianze dei presenti - è sembrato molto felice di sentire nominare le IP in questione, così come Shigeru Miyamoto. "Per quanto riguarda i rifacimenti di titoli del passato, - ha esordito Takahashi - stiamo riflettendo su di un'ampia selezione di modi interessanti per provare cose vecchie e nuove. Ci è stata chiesta la stessa cosa anche in passato. Ai tempi, avevamo in programma un remake, e quindi ne discutemmo, ma ci sono cose di cui al momento non posso parlare".



In attesa di poter comprendere meglio la criptica replica del dirigente Nintendo, non resta che volgere lo sguardo ai titoli già confermati per Nintendo Switch. Sulle nostre pagine, potete trovare la nuova anteprima dedicata a Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ricca di dettagli su personaggi e gameplay.