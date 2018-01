F-Zero X: nuovo video per il fan remake realizzato con l'Unreal Engine 4

Il modder CryZENx ha pubblicato un nuovo video del suo ultimo lavoro, il fan remake di: l'obiettivo è quello di ricreare il gioco Nintendo con il motore

CryZENx sta continuando a lavorare duramente sul suo progetto e recentemente ha implementato i controlli e varie novità al gameplay, tra cui la modalità Boost. Il gioco è ancora ben lontano dall'essere giocabile ma la demo sembra migliorare a vista d'occhio grazie al sapiente lavoro dell'autore.

Recentemente CryZENx ha pubblicato anche i fan remake di The Legend Of Zelda Ocarina Of Time e Diddy Kong Racing, dimostrando ancora una volta il suo amore per il Nintendo 64.