F1 2015 gratis su Steam solo per un periodo limitato

Se non avete approfittato della promozione offerta da Humble Store pochi giorni fa, in queste ore è possibile aggiungere gratuitamente una copia di F1 2015 alla propria libreria di Steam. Per farlo, però, bisognerà affrettarsi: l'offerta è valida solo per un periodo limitato.

Tutto quello che dovete fare è accedere a Steam con un account valido (nel caso non ne abbiate uno, vi basterà crearlo), visitare questa pagina e aggiungere F1 2015 alla vostra libreria. Il gioco richiede i seguenti requisiti di sistema:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 7 64 bit o Windows 8 64 bit

Processore: Intel Core 2 Quad @ 3.0GHz o AMD Phenom II X4 @ 3.2GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Intel 4th Gen Iris Graphics o AMD HD5770 o NVIDIA GTS450

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX Compatible soundcard

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 7 64 bit o Windows 8 64 bit

Processore: Intel Core i7 4770 o AMD FX 9370

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Intel 5th Gen Iris Pro o AMD R9 290 o Nvidia GTX970

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Direct X compatible soundcard

Anche se non stiamo parlando del miglior capitolo della serie, F1 2015 rimane sempre un gioco interessante per gli amanti della Formula 1, a maggior ragione considerando che stiamo parlando di un regalo. Dal momento che la promo potrebbe scadere tra poche ore, vi invitiamo ad affrettarvi per approfittare dell'occasione.