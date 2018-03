F1 2015 per PC in regalo su Humble Store solo per un periodo limitato

Non è certamente un titolo recente, ma come si suol dire, a caval donato non si guarda in bocca: per tutto il weekend, F1 2015 può essere scaricato gratis da, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni di alcun tipo.

Per scaricare gratis F1 2015 vi basterà andare su Humble Store, effettuare il login e aggiungere il prodotto al carrello: per le prossime 48 ore l'acquisto sarà gratuito, un bel risparmio considerando che normalmente il gioco viene venduto al prezzo di 34.99 euro.

Una volta completata la procedura riceverete una chiave per riscattare il gioco su Steam, una volta aggiunto F1 2015 alla vostra libreria il gioco sarà legato al vostro account e potrete utilizzarlo liberamente senza limitazioni temporali o contenutistiche, come se fosse stato effettivamente acquistato. La promozione è valida fino alle 23:59 di domani, sabato 24 marzo 2018, approfittatene prima che sia troppo tardi.