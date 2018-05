F1 2018 annunciato: data di uscita e primi dettagli sul gioco Codemasters

Codemasters e Koch Media hanno annunciato che F1 2018, il videogioco ufficiale FIA Formula One World Championship, immergerà i giocatori nel mondo della Formula 1 come mai prima d’ora. F1 2018 sarà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows in tutto il mondo venerdì 24 agosto 2018.

"Siamo stati felicissimi del feedback che ha ricevuto l'acclamatissimo F1 2017 e siamo estremamente entusiasti di poter ulteriormente migliorare con una base così forte F1 2018", ha dichiarato Paul Jeal, F1 Franchise Director presso Codemasters. "Negli ultimi anni ci siamo impegnati molto con la nostra base di fan per capire cosa è importante per loro e non vediamo l'ora di svelare maggiori dettagli sulle funzionalità che i nostri fan apprezzeranno. La modalità carriera è stata ulteriormente ampliata per immergere i giocatori ancora più in profondità nel mondo di F1, con il ritorno di una caratteristica molto richiesta nel franchise. Stiamo anche aggiungendo altre auto classiche, ancora una volta ascoltando i nostri fan a proposito delle auto storiche di F1 che vorrebbero guidare virtualmente. Oltre a queste aggiunte, ci sono molti altri grandi miglioramenti che sveleremo prima del lancio del gioco."

La stagione 2018 è iniziata in grande stile con le vittorie di Sebastian Vettel della Scuderia Ferrari al Gran Premio d'Australia e del Bahrain e di Daniel Ricciardo della Red Bull Racing in Cina. Lewis Hamilton ha poi vinto una gara emozionante e drammatica al Baku City Circuit in Azerbaijan e più recentemente è uscito nuovamente vittorioso nel Gran Premio di Spagna dello scorso weekend. La stagione 2018 vede anche il ritorno del Gran Premio di Francia per la prima volta dal 2008 sul circuito Paul Ricard, che ha ospitato il Gran Premio di Francia nel 1990. Anche il Gran Premio di Germania torna in Campionato dopo l'assenza dello scorso anno, con l'Hockenheimring che ospita la gara a luglio. F1 2018 includerà tutte le squadre ufficiali, i piloti e i circuiti della stagione 2018.