F1 2018 conquista il gradino più alto del podio nelle classifiche di vendita

Codemasters ha oggi annunciato che F1 2018, il videogame ufficiale della FIA, è campione di vendite in tutto il mondo. Il nuovo gioco, disponibile dal 24 Agosto per PlayStation 4, Xbox One e PC, è al primo posto nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria, Svizzera, Belgio, Olanda, Danimarca e Finlandia!

F1 2018 ha avuto un grande successo di critica dal momento che il gioco continua ad avvicinarsi più che mai allo sport del mondo reale. I giocatori ora sono sottoposti alle interviste della stampa che sono parte integrante della loro carriera e ogni squadra ha le sue opzioni di ricerca e sviluppo con punti di forza e di debolezza. Ci sono anche auto classiche, tra cui l'iconica Brawn BGP-001 del 2009.

Jonathan Bunney, VP Publishing presso Codemasters ha affermato: "Siamo entusiasti del successo di F1 2018. Riflette il duro lavoro e la dedizione del team di Codemasters e il crescente interesse per il motorsport più popolare al mondo. Le posizioni nella prima settimana sono state forti e gli ultimi dati disponibili mostrano che abbiamo detenuto la prima posizione in almeno due dei nostri più grandi territori, Regno Unito e Germania. La F1 eSports Pro Series, che include per la prima volta le squadre di F1 del mondo reale, sarà disponibile su F1 2018 e sarà un'incredibile vetrina per il gioco."

F1 2018 presenta tutte le squadre, i piloti e tutti i 21 circuiti ufficiali dell'emozionante stagione 2018, tra cui il Circuito Paul Ricard e l'Hockenheimring. Il gioco include anche 20 auto iconiche della storia di questo sport.