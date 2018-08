F1 2018: il gioco di Codemasters sfreccia nel nuovo trailer di gameplay

Mentre l'eccitazione cresce verso il lancio di F1 2018, il videogioco ufficiale della FIA Formula One World Championship 2018, Codemasters ha pubblicato oggi l'ultimo trailer per il gioco con un gameplay sorprendente.

Il nuovo trailer mostra la trasposizione verosimile dello sport come nel mondo reale che potrai goderti su PlayStation 4, Xbox One inclusa Xbox One X e PC Windows (DVD e Steam) in tutto il mondo da venerdì 24 agosto 2018, il weekend della stagione torna nuovamente con il Formula 1 2018 Beglian Grand Prix.

"Stiamo cercando di avvicinarci il più possibile allo sport del mondo reale in termini di grafica, simulazione e ambientazione per rendere la F1 uno spettacolo incredibile", ha dichiarato il Game Director del gioco F1 2018, Lee Mather. "Abbiamo un ottimo rapporto con F1 ed i team che stanno davvero contribuendo a migliorare il gioco in tutte le aree".

F1 2018 presenta tutte le squadre, i piloti e tutti i 21 circuiti ufficiali dell'emozionante stagione 2018, tra cui il Circuito Paul Ricard e l'Hockenheimring. F1 2018 ti sfida a “Conquistare la Prima Pagina” nella modalità carriera più completa nella serie che include interviste con la stampa, ricerche, opzioni di sviluppo e cambi significativi delle regole alla fine della stagione. Il gioco include anche 20 auto iconiche della storia di questo sport.