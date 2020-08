F1 2018 gratis su PC per poche ore, ecco come scaricarlo

Ancora una volta i giocatori PC possono approfittare di una promozione che permette loro di scaricare in maniera completamente gratuita un vecchio titolo. Parliamo in questo caso di F1 2018, titolo targato Codemasters pubblicato circa due anni fa.

Per poter ottenere il gioco bisogna visitare Humble Bundle, il celebre negozio online la cui pagina principale mostra un banner del gioco che consente di aggiungere il prodotto al proprio account senza costi aggiuntivi. Prima di poter aderire all'offerta e ricevere una chiave d'attivazione da inserire su Steam, occorre che effettuiate l'accesso al sito (se non avete un account su Humble Bundle potete crearne uno in pochi secondi). Nel caso in cui foste interessati al gioco vi suggeriamo di affrettarvi, dal momento che l'offerta terminerà tra più di due giorni ma il numero di copie disponibili è limitato, quindi è probabile che l'offerta scada prima che il timer presente sul sito raggiunga lo zero.

Ecco di seguito i requisiti minimi del gioco: