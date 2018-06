F1 2018 includerà le monoposto classiche Brawn BGP-001 e Williams FW25

Codemasters ha annunciato che F1 2018 le due monoposto classiche Brawn BGP-001 (2009) e Williams FW25 (2003), entrambe disponibili per chi effettua il pre-order del gioco. Le due vetture vengono presentate nel nuovo trailer riportato in cima alla notizia.

Il nuovo trailer mostra la Brawn BGP-001, vincitrice del campionato nel 2009, guidata dal campione del mondo F1 di quell'anno Jenson Button e dal suo compagno di squadra Rubens Barrichello, e la Williams FW25 del 2003, guidata da Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher. Entrambe le vetture saranno disponibili nella Headline Edition di F1 2018 e potranno essere ottenute effettuando il pre-order o acquistando il DLC dopo il lancio.

La Brawn ha completato un incredibile doppio campionato mondiale nella sua unica stagione come squadra, assicurandosi entrambi i titoli driver e constructor del 2009. Il veicolo ha vinto otto gare in questa stagione, incluse sei vittorie per Jenson Button nelle prime sette gare dell'anno. Button ha continuato a vincere il campionato piloti davanti a Sebastian Vettel.

"L’inclusione delle auto d’epoca nel gioco dello scorso anno è stata accolta positivamente dai nostril giocatori e dai fan dello sport, quindi abbiamo voluto far riferimento a questa cosa con l’aggiunta di altri veicoli classici in F1 2018," ha commentato Paul Jeal, Franchise Director di Formula 1 presso Codemasters. "La Brawn è senza dubbio l'auto classica più richiesta dalla nostra appassionata community di F1, quindi siamo lieti di portarla nel gioco."

"Vincere il Campionato Mondiale dei driver e dei constructor in un’unica stagione è un traguardo fenomenale che ha reso la Brawn immediatamente iconica, ma anche molto bella" ha continuato Paul. "La Williams del 2003 era anch’essa un veicolo fantastico, posizionata bene per tutta la stagione. Juan Pablo Montoya ha conquistato 8 podi di fila, quindi sono sicuro che i giocatori apprezzeranno la possibilità di mettersi al volante di questa auto."

Ricordiamo che F1 2018 sarà disponibile a partire dal 24 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC.