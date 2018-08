F1 2018: il nuovo video diario è dedicato al comparto tecnico

Codemasters ha pubblicato oggi la parte finale della sua serie di quattro diari di sviluppo per F1 2018, il videogioco ufficiale FIA Formula One World Championship 2018, che parla dei miglioramenti apportati agli aspetti audio e video del gioco.

F1 2018 presenta un significativo salto visivo per il franchise, utilizzando un rendering basato sulla fisica per migliorare l'aspetto generale del gioco e avvicinarlo il più possibile alla realtà. Visivamente i modelli di auto, i rendering dei personaggi, gli ambienti, gli effetti visivi, i filmati e le animazioni sono stati completamente rivisti, mentre sul fronte audio i suoni del motore sono più vicini alla vita reale che mai.

"La più grande vittoria visivamente è nell'atmosfera", ha dichiarato Stuart Campbell, Art Director di F1 2018. "Quest'anno abbiamo un sistema atmosferico completo che dà un maggiore senso di profondità alla scena e rende alcuni scorci davvero incredibili." Stuart ha continuato: "Una delle cose più iconiche per me di F1 come sport è vedere il calore dell’asfalto alla partenza: il calore che sale dalla pista e dagli scarichi del motore e l'effetto miraggio che si vede riflesso sulla pista. Abbiamo aggiunto un sistema di fosforescenza e miraggio ai nostri effetti visivi per quest'anno, e fa una grande differenza nelle telecamere di replay e in pista quando corri."

Riguardo ai miglioramenti audio di quest'anno, Brad Porter, Senior Audio Designer di F1 2018, ha commentato: "Cerchiamo di far sì che il motore suoni il più vicino possibile alla trasmissione, che è quello che molti fan chiedono. Siamo stati sopra a piste come Abu Dhabi, Barcellona e Paul Ricard nell'ultimo anno, lavorando direttamente con i team di F1, andando nei garage durante le loro sessioni di test, facendo salire a bordo delle macchine la nostra nuova radio, e poi stando in piedi al lato delle piste per le registrazioni esterne. Siamo stati anche nei garage, nel paddock e nella corsia dei box per registrare tutti i suoni." Brad ha aggiunto: "Da un punto di vista audio, il gioco sembra ora molto più credibile e molto più autentico."

F1 2018 presenta tutte le squadre, i piloti e tutti i 21 circuiti ufficiali dell'emozionante stagione 2018, tra cui il Circuito Paul Ricard e l'Hockenheimring. Il gioco include anche 20 auto iconiche della storia di questo sport. F1 2018 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PC (DVD e su Steam) in tutto il mondo venerdì 24 agosto 2018.